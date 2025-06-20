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Дома с бассейном в Suderves seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Rastinenai, Литва
Дом
Rastinenai, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Ищете мир вокруг природы? Эта усадьба является идеальным выбором для тех, кто любит простран…
$102,281
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Дом в Rastinenai, Литва
Дом
Rastinenai, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Ищете мир вокруг природы? Эта усадьба является идеальным выбором для тех, кто любит простран…
$102,799
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Capital
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Параметры недвижимости в Suderves seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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