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Дома с гаражом в Suderves seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Grikieniai, Литва
Дом
Grikieniai, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ В Грикиении, всего в 17 км от центра Вильнюса, рядом с озером Држе продается уютны…
$216,484
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Дом в Grikieniai, Литва
Дом
Grikieniai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продажа индивидуального имущества в гневе! ______________ Мы бесплатно подготовим для покупа…
$339,627
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Capital
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Дом в Судерве, Литва
Дом
Судерве, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
Sudervė sells an unfinished brick house with a 53 -acre plot. On the plot, an old garden tha…
$193,747
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Suderves seniunija, Литва

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