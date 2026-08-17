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Дома в Suderves seniunija, Литва

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9 объектов найдено
Дом в Riese, Литва
Дом
Riese, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Продавали заклинания, КАЖДЫЙ ГЛАССКИЙ ДОМ, мы играем ЖИВЫЙ ДОМ! Дом отличается классическим …
$463,887
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Дом в Судерве, Литва
Дом
Судерве, Литва
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Дом продается на двух этажах с частным двором, террасой, сауной и дополнительным гостевым до…
$350,632
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Дом в Rastinenai, Литва
Дом
Rastinenai, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Садовый дом продается на улице Растиньесе, Саулес, с 7,1 барным участком. - ----------------…
$65,336
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом в Rastinenai, Литва
Дом
Rastinenai, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Деревянный садовый дом с участком земли 6 баров на улице Саулес, Растиненай, Вильнюс р. сав.…
$46,906
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Дом в Судерве, Литва
Дом
Судерве, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
Строительство кирпичного дома с 53 аресами участка продается в недостроенном здании. Участок…
$172,736
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Дом в Jurkiskes, Литва
Дом
Jurkiskes, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ ДОМЕСТИКА - 16 апреля, с 19.00 до 20.00. Предварительная регистрация требуется…
$264,744
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TekceTekce
Дом в Izabeline, Литва
Дом
Izabeline, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
СВЕТ И ЖЕЛТЫЙ 2 ДОМОВЫЙ ДОМ С ПЕРВЫМ И 22 РУКОВОДНЫМ УБИЙСТВОМ 2-этажный дом, 1 этаж - отдел…
$2
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Дом в Rastinenai, Литва
Дом
Rastinenai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
5-комнатный дом на продажу в Растиньяе. Предлагаем купить просторный и легкий частичный отд…
$127,523
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Дом в Grikieniai, Литва
Дом
Grikieniai, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ В Грикиении, всего в 17 км от центра Вильнюса, рядом с озером Држе продается уютный…
$199,091
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Параметры недвижимости в Suderves seniunija, Литва

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