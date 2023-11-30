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Коммерческая недвижимость в Suderves seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Судерве, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
Площадь 400 м²
Этаж 1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€350,000
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