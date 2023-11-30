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Жильё в Suderves seniunija, Литва

дома
5
6 объектов найдено
Дом с газовым отоплением в Rastinenai, Литва
Дом с газовым отоплением
Rastinenai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
€265,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Судерве, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Судерве, Литва
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
€198,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Zakariskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Zakariskes, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 1
€244,894
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Capital
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Дом с Furnace heating в Pakonys, Литва
Дом с Furnace heating
Pakonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
В СООБЩЕСТВЕ RAMIO SODA СОВМЕСТИМАЯ ГАЗИРОВКА С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ ПЕРЕД ВОДОЙ TELKIN! ----…
€77,000
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Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating в Sidaronys, Литва
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating
Sidaronys, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
ДОМ ИСТОЧНИК РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ NERIES. Уютный каркасный дом, с подвалом и подвалом. 6-акро…
€69,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Zakariskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Zakariskes, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЛ ВАС, СВЕТ И ПРОЦЕДУРА ДОМА С ПОКУПАНИЕМ RASTIC, FULL R. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Удобный авто…
€74,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Suderves seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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