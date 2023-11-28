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Земельные участки в Sudeikiai eldership, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sudeikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€150,000
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Земельные участки в Alausai, Литва
Земельные участки
Alausai, Литва
Продается лесной участок с берегом озера. - 36,8 лесной участок на продажу в деревне Алауз,…
€49,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sudeikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€85,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Padbuoze, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Padbuoze, Литва
€15,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Seimyniskiai, Литва
Продается ž.нейр. участок земли с берегами озера. - 69.55 сельскохозяйственный участок для …
€69,000
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Земельные участки в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки
Seimyniskiai, Литва
Земельный участок на домашнем хозяйстве у озера Алаушас продается. - 6,5 жилой участок зем…
€18,000
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Земельные участки в Alausai, Литва
Земельные участки
Alausai, Литва
Сельскохозяйственный участок на продажу в деревне Свекла. - до озера Аллипе 200 м - хороший…
€19,000
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