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Жильё в Sudeikiai eldership, Литва

2 объекта найдено
Дом в Norvaisiai, Литва
Дом
Norvaisiai, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
❗️Полевой регистратор Древняя усадьба на продажу - одноэтажный с собственным Твенкинисом, бр…
$43,121
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Capital
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Дом в Norvaisiai, Литва
Дом
Norvaisiai, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Древняя усадьба на продажу - одноэтажный с собственным Твенкинисом, бревенчатый дом, амбар с…
$43,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Sudeikiai eldership, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
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