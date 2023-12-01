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Дома в Stoniskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Rukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Rukai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
107,53 КВ.М. ДОМ С СЕКЦИЕЙ 56.16 ARS ЭКОНОМИТ. ВЫСОКИЙ К., КЛАСС Г. .......................…
€35,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Stoniskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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