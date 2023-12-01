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Квартиры в Stoniskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, с Apartment door from steel, с Construction Wooden в Stoniskiai, Литва
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, с Apartment door from steel, с Construction Wooden
Stoniskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, ПОКУПАЮЩИХ В СТОНИКЕ, КЛАСС G. 49 С 55.11 БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ. .............…
€27,500
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Stoniskiu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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