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Дома в Stakliskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Uzuguostis, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Uzuguostis, Литва
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
ERDVI SODYBON В ОДНОМ ИЗ УТЕРЯННОГО ЗАКОНА!!! Отличный вариант для поиска просторного дома …
€120,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Stakliskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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