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Дома с гаражом в Stabulankiai, Литва

1 объект найдено
Дом в Ingeliskis, Литва
Дом
Ingeliskis, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
В районе Утена Байкуту, продает уютные 105 кв.м. Дом с 56,81 земельным участком. Существует …
$97,681
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