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Жильё в Smilgiu seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Pereksliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pereksliai, Литва
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
€90,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Pereksliai, Литва
Дом с Furnace heating
Pereksliai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ДОМА БЕЖНЫХ. В ПЕРЕДАЧЕ, НАПИСКА КАНЕВЬЮ. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, ПАТОГАУС. ДЛЯ ДОМА НЕ…
€40,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с сигнализацией в Smilgiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с сигнализацией
Smilgiai, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) SMILGES KM., ПАНЕВИСЕРИИ РАЙ. ЭТО МЕСТО, ПУТИ, ЧТОБЫ Ж…
€31,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Smilgiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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