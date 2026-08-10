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Дома в Smalininku seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Smalininkai, Литва
Дом
Smalininkai, Литва
Площадь 683 м²
Количество этажей 1
Отправлено в дом "Вторая школа", MSTL. Юрбарко Р. Сав. Мальтезерс - город в Джурбаркасском …
$347,791
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Smalininku seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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