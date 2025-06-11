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Дома в Slavantu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Gegute, Литва
Дом
Gegute, Литва
Площадь 696 м²
Количество этажей 2
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$3,23 млн
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Capital
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Параметры недвижимости в Slavantu seniunija, Литва

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