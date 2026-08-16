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Дома в Скуодасском районе, Литва

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6 объектов найдено
Дом в Lyksude, Литва
Дом
Lyksude, Литва
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА 19 А. PR. ВОДНАЯ МУЖЧИНА (С 2-мя ЗЕМЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ) И 18-ТА ПРОЦЕДУР ВОДЫ В АСМИНИН-П…
$177,361
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Дом в Rukai, Литва
Дом
Rukai, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
SALE SODIUM - РАК, ПРИРОДА И ПРИРОДА ПРИРОДЫ! Ищете место, где можно убежать от городской су…
$33,620
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Дом в Илакяй, Литва
Дом
Илакяй, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Дом в районе Ylakiai Skuodas с большим участком, частная среда РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ, ПОЛЬСКИЙ КУ…
$52,596
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Дом в Скуодас, Литва
Дом
Скуодас, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
15-этажный участок со зданием в Skuodas, Kunigiskių str. 14 В городе Скуодас, в тихом и уютн…
$45,213
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Дом в Моседис, Литва
Дом
Моседис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Отправить Live Azard Общий Расположение: Skuodo r., Mosėdžio mstl. Shačių g. • Участок земл…
$46,091
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Дом в Gesalai, Литва
Дом
Gesalai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого дома в течение неопределенной жизни. Намас один раз, с Мандардой и всем Расп…
$74,080
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Параметры недвижимости в Скуодасском районе, Литва

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