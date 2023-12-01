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Дома в Skuodo miesto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Naujukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujukai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу Cretingo r. sau., Ginger sen., Erlena, Salant g. с 16 в. участок и здан…
€45,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Skuodo Priemiestis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Skuodo Priemiestis, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА 7 HA SODYBA РАЗДЕЛ R. (НЕТОЛИ МОЗЫ) ИЗМЕНЕНИЯ ВИДЕО: https://www.facebook.com/NTobje…
€55,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Skuodo miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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