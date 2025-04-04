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Дома с гаражом в Skirsnemunes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pilis I, Литва
Дом
Pilis I, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Дом продается в специальном месте, рядом с впечатляющим замком Панемуне и рекой Немунас. Это…
$97,141
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Параметры недвижимости в Skirsnemunes seniunija, Литва

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