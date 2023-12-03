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Жильё в Skirsnemunes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Pilis I, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Pilis I, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
СТРАНА - ОДНА ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛИТУАНСКАЯ ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА-ЖУРБАРК ВЫБРАНА В ДОМ, С ERD 27a. ЗЕМ…
€49,900
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Skirsnemunes seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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