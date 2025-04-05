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Дома с гаражом в Skaudviles seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Скаудвиле, Литва
Дом
Скаудвиле, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
A 195.27 sq.m house with a 6 -acre plot, outbuilding and garage for sale in Skaudvilė! Large…
$76,116
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Параметры недвижимости в Skaudviles seniunija, Литва

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