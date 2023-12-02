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Коммерческая недвижимость в Skaudviles seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Скаудвиле, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Скаудвиле, Литва
Площадь 237 м²
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ МНЕНИЯ О ЦЕНТРИРОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЬНОГО ПАТУРА В ЦЕНТРЕ Г…
€115,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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