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Жильё в Skapiskio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Kirkenai, Литва
Дом
Kirkenai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
UNIKAL SENA SODYBA САМО! Это место спокойствия и уюта. Усадьба окружена старым и красивым, б…
€12,500
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Domestic equipment в Vainiskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Domestic equipment
Vainiskiai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМ TUOPA G., БИЛЛИНГ КМ., КУПИК РАЙ. ДОМ В РАМИО И ПАТОГИИ ЖИВУТ В МЕСТЕ – ОТ ТАМОЖЕННЫ…
€33,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Skapiskio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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