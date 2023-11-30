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Земельные участки в Sirvintu seniunija, Литва

11 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Saveikiskis I, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Saveikiskis I, Литва
€400,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Motiejunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Motiejunai, Литва
€70,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в cerniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
cerniskes, Литва
Ширвинт р. self., Dirvinous old, Chernysc. продается по участку земли назначения для любител…
€6,800
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Земельные участки в Pasirvintis, Литва
Земельные участки
Pasirvintis, Литва
Жилой участок на продажу Kriunaškis g., Kabbalah, Sirvint r. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - Площадь у…
€19,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ширвинтский район, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтский район, Литва
59 промышленный, складской и коммерческий участок для продажи недалеко от улицы Зибал, Ширви…
€22,000
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Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
Участок 2,70 га земли на берегу реки Суарвинт в движении, в случае Ширвинт р. СКЛИПАС: - п…
€25,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Koltyne, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Koltyne, Литва
A2 продается на коммерческой посылке Highway A, которая предусматривает строительство торгов…
€120,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Koltyne, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Koltyne, Литва
3,12 га промышленного и складского назначения продаются в 49 километрах автобуса А2. для кот…
€180,000
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Земельные участки в Gaveniai, Литва
Земельные участки
Gaveniai, Литва
HOME MANAGEMENT SURGERY IN THE SIRVINTS AREA, SIXTH I K. ADVANTAGE: - ASSAULTED PRIVACY; - …
€14,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ширвинтский район, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтский район, Литва
520 сельскохозяйственный участок ( можно заменить на промышленный, складской и коммерческий,…
€88,000
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Земельные участки в Puoriai, Литва
Земельные участки
Puoriai, Литва
АНТ УПОСАЛЬНЫЕ КРАНТЫ 60 ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА Дружай - это деревня в Ширвинитс…
€13,000
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