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Дома с гаражом в Sirvintu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Kalnalaukis, Литва
Дом
Kalnalaukis, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
ЖИЗНЬ В НОВОМ ЖИВОСТОКОМ ЖИЗНИ Г. САВИД СТАТУС. Цена указана на 85% от стоимости! СТРАХОВЛЕН…
$361 901
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Параметры недвижимости в Sirvintu seniunija, Литва

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