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Дома в Sirvintu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Gaveniai, Литва
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Gaveniai, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Гирельс г. Тени I к. продано для комфортного выщелачивания 169,83 кв. м. дом с подвалом. ГЛ…
€58,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Motiejunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Motiejunai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Ширвинт р. само., Motion k. на продажу уютный, аккуратный 75,74 кв. м. отремонтированный бре…
€115,000
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Capital
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Дом в Dailidzionys, Литва
Дом
Dailidzionys, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
€220,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Sirvintu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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