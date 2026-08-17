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Дома в Sirvintu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Jakubonys, Литва
Дом
Jakubonys, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Открытые дни - 15 апреля с 12:00 до 13:00. Предварительная регистрация требуется по тел. (Вл…
$352,195
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Параметры недвижимости в Sirvintu seniunija, Литва

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