Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Sirvintu miesto seniunija

Земельные участки в Sirvintu miesto seniunija, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтос, Литва
ЛИКО ПОСЛЕДНИЙ СКЛИП! ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - площадь участка - 13,91 а; - Способ использования …
€14,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€3,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
В бояре, Содай г. 20 б продается на участке жилой земли 10.83 утра. СКЛИПАС: - Адрес – Soda…
€14,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтос, Литва
€7,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: я. Шейний г. 20, Ширвинта; Площадь: 12,09 а; Способ использования…
€24,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
Степоро, Молодого века, Ширвинт р. sav. продано 1 га; Участки 1,15 га и 1,22 га. УЧАСТНИК А…
€7,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
85.77 сельскохозяйственный участок на продажу в районах Григи, Сирвинт. СКЛИПАС: - площадь –…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
Продается участок 62 земли с побережьем ручья в Баркшкисе, Ширвинт р. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: • Пл…
€7,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Ширвинтос, Литва
Продажа сельскохозяйственных посылок, идеально подходит для инвестиций! Общая площадь массив…
€299,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Ширвинтос, Литва
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ !!! 56,53 ГА ЗЕМЛЯ ОТДЕЛЕНА !!! Расположение: Адрес – Грисьон, Ширвин со…
€365,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтос, Литва
ПРОДАЖА 127,96 АРС-РЕКРЕТАТИВНЫХ ИЗДАТЕЛЬНЫХ VOS 2 КМ ОТ ЦЕРНМЕНТА, АПСУПЫ ТЕЛА ПРЕИМУЩЕСТВО…
€65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ !!! 56,53 ГА ЗЕМЛЯ ОТДЕЛЕНА !!! Расположение: Адрес – Грисьон, Ширвин со…
€530,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти