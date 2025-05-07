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Дома в Sirvintu miesto seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
В городе Ширвинтай, Slyvų g., дом площадью 87,13 кв. м с участком земли 8,16 а. Дом недавно …
$100,936
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Параметры недвижимости в Sirvintu miesto seniunija, Литва

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