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Жилье в Sirvintu miesto seniunija, Литва

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Ширвинтос
3
3 объекта найдено
Дом в Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Уютный, аккуратный дом площадью 172,29 кв. м с атакованным 15-дюймовым участком в городе Шир…
$136,798
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Дом в Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Зеленый, теплый, просторный дом площадью 182,90 кв. кв. с земельным участком площадью 14,99 …
$169,917
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Агентство
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Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продажа модернуса Дизайна на умном карридже - ваши котлы и комфортные касдиены! Фармакологи…
$300,325
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Типы недвижимости в Sirvintu miesto seniunija

дома

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