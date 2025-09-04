Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Ширвинтос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Ширвинтосе, Литва

2 объекта найдено
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
Площадь 342 м²
Количество этажей 2
В Ширвинтае, Ramunių g., просторный, теплый, качественно оборудованный жилой дом площадью 34…
$310,167
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Sirvintos, Литва
Дом
Sirvintos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
76,54 кв.м. дом в Sirvintų k., Širvintų r. sav. Есть 3 комнаты и кухня. На втором этаже можн…
$62,619
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
