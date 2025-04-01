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Земельные участки в Sirvenos seniunija, Литва

1 объект найдено
Участок земли в Биржайский район, Литва
Участок земли
Биржайский район, Литва
Продаются два участка сельскохозяйственной земли в селе Лиешишкис Биржуского района. ОБЩАЯ …
$10,261
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