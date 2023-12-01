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Земельные участки в Sintautu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Sintautai, Литва
Земельные участки
Sintautai, Литва
Продается 12,69 га сельскохозяйственного участка с показателем производительности 60. Большо…
€149,000
в месяц
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