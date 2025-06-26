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Дома в Sintautu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Voveriai, Литва
Дом
Voveriai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Чрезвычайно частная, уютная усадьба Squirerių kalba, Šakių r. Здесь можно создать эксклюзив…
$33,295
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Capital
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Параметры недвижимости в Sintautu seniunija, Литва

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