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Дома в Simno seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kolonistai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kolonistai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
€13,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Zuvintai, Литва
Дом с Furnace heating
Zuvintai, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЬ НА ПРОДАЖУ! __________________________________________________________ Усадьба Рыб…
€16,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Simno seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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