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Дома с гаражом в Simkaiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Vadzgirys, Литва
Дом
Vadzgirys, Литва
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ ВАЖГИРИС МСТЛ. ЮРБАРКА САВ. Важгирис — город в волости Юрбаркасского района, в 15 …
$35,891
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Параметры недвижимости в Simkaiciu seniunija, Литва

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