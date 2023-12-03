Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Simkaiciu seniunija
  5. Дома

Дома в Simkaiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Vadzgirys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Vadzgirys, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
SODY SODY В ГОРОДЕ САДКИРЛ Город Ваджирис – в муниципалитете района Юрбарк, в 25 км от Юрбар…
€18,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Simkaiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти