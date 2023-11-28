Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Шилутское староство

Земельные участки в Шилутское староство, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Macikai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
58.49 РАЗДЕЛ АРС В СОВЕТЕ СЕМЬИ Земельный участок площадью 12,14 акра на продажу 1A + 12,63 …
€14,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Шилуте, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Шилуте, Литва
3 ГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОСТОЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ К. Продает…
€12,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Татамишкяй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Татамишкяй, Литва
ПЕРЕД NEMUNO ( ATMATOS ) UPOS SELLATION 3.4371 HA LAND SECTION Просторный участок земли 3437…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки в Uzliekniai, Литва
Земельные участки
Uzliekniai, Литва
СКЛИПАС: Площадь – 1,0174 га.,. Гладкая местность. Сельскохозяйственный пункт назначения, 31…
€6,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061594480 neringa.rapaliene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Татамишкяй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Татамишкяй, Литва
ПЕРЕД НЕМУНО НА СЕЛЛАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА 20900 га и 3000 га сельскохозяйственных участков дл…
€26,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки в Macikai, Литва
Земельные участки
Macikai, Литва
€12,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Macikai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
6 ARS SODO SKLYPAS В СОЗДАНИИ СОЗДАНИЯ СОЗДАНИЯ Продается участок 6 га нормальной площади в…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Macikai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОПУБЛИКАЦИИ 92,97 ARS MACIC K. 92,97 акра сельскохозяйственной п…
€12,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Grabupeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Grabupeliai, Литва
14.39 АРИР ДОМ ЮЖНЫЙ МАКИК К., Х.ЗУДЕРМАНО Г. 49 Продается обычный прямоугольный участок наз…
€7,195
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Шилуте, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Шилуте, Литва
ЗНАК ДОМА 25.20 ОРУЖИЯ В ОДНОМ ИЗ СЕНИИ ПАМАР ЖИЗНЬ - ДОРОГА НЕКОТОРЫЕ. Продается участок р…
€32,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Barzdunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Barzdunai, Литва
ПРОДАЕТСЯ 0.3234 HA SCULP BARZYM K . Продается обычный прямоугольный участок площадью 0,323…
€10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки в Шилуте, Литва
Земельные участки
Шилуте, Литва
ПОТОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ Шелк р. себя. В деревне Вилкито, в недавно образованном районе Парк-Вэлли…
€15,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062503431 ovidijus.razutis@capitalrealty.com
Realting.com
Перейти