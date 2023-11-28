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Дома в Шилутское староство, Литва

10 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Stillroom в Gaideliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Stillroom
Gaideliai, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
€125,000
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Capital
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
€115,000
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Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom в Шилуте, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom
Шилуте, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€127,900
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Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Grabupiai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Grabupiai, Литва
Площадь 238 м²
Количество этажей 1
237,73 КВ.М. ДОМ ГРАБУПС К., КЛЕВ Г. 14 С 35 ПЛОЩАДЬЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ СКЛИП Продается просторный д…
€160,000
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Capital
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Barzdunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Barzdunai, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
ВЫБОР ERDMS И СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С 15.21 ARA РЫБНАЯ СЕКЦИЯ В СЕМЬЕ, RAMILY G. Просторный 153,44…
€156,000
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с Furnace heating в Barzdunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с Furnace heating
Barzdunai, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЛЕЙ 17,68 АРС В ГЛУШИНЕ, РАМУСС Г. 37 101,53 кв.м. продается около лес. м. ч…
€73,000
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Capital
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Pagryniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Pagryniai, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
189,90 КВ.М. ДОМ ДЛЯ КЛЮЧА, САНТАК Г. 15 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26,92 Разминка в при…
€99,900
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Capital
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Pagryniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Pagryniai, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ КОТ 6-Й КОМНАТЫ НА ФОНЕ, CURROS G. 14 215,40 кв.м продается в пригороде тепла. м. к…
€100,000
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Capital
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с Furnace heating в Traksedziai, Литва
Дом с Furnace heating
Traksedziai, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО С 6.44 ARS LAND SILUGE Просторный садовый дом с подогревом и земельным участком пло…
€89,900
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Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Шилуте, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 5 ARS РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ, SODES G. 22 Продается в 2010 году строительство 16…
€190,000
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Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt

Параметры недвижимости в Шилутское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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