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Жильё в Silu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Prauliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Prauliai, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
В ПУТИННОМ МЕСТЕ, ДОМ ЭРДВУ С ПУБЛИКОЙ 18.26 ARO DYD, ВЫПУЩЕННОЙ В МОЛИТВЕ! Просторный 226,…
€67,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Silu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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