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Дома в Silavoto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Mieleisupis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Mieleisupis, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
€90,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Ingavangis, Литва
Дом с Furnace heating
Ingavangis, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В ОБЛАСТИ ОДНОГО ПУТИ. Это место, чтобы избежать шума и суеты города. В отличном…
€29,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Silavoto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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