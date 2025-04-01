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Коммерческая недвижимость в Silavoto seniunija, Литва

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 931 м² в Ingavangis, Литва
Коммерческое помещение 931 м²
Ingavangis, Литва
Площадь 931 м²
Этаж 1
ПРОДАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРИЕНСКОМ РАЙОНЕ. ПОМЕЩЕНИЕ АДАПТИРОВАНО ДЛЯ ЗЕРНОВОГ…
$144,056
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Коммерческое помещение 3 340 м² в Mieleisupis, Литва
Коммерческое помещение 3 340 м²
Mieleisupis, Литва
Площадь 3 340 м²
Этаж 1
The premises for sale are adapted for dairy business in Prienai district. 1.8 ha of land and…
$246,953
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Коммерческое помещение 1 426 м² в Ingavangis, Литва
Коммерческое помещение 1 426 м²
Ingavangis, Литва
Площадь 1 426 м²
$67,094
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