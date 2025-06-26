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Дома с гаражом в Шилальском районе, Литва

Шилале
3
4 объекта найдено
Дом в Kvedarna, Литва
Дом
Kvedarna, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с большим участком в Дыхательном доме - отличное место для дома вашей мечты …
$48,826
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Дом в Vingininkai, Литва
Дом
Vingininkai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Больше, чем дом - это пространство для жизни и деятельности Всего в пятистах метрах от горо…
$132,497
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Дом в Палянтинис, Литва
Дом
Палянтинис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продажа домов с частями АПДАИЛА СИЛАЛС Р. Сав. Палентио К. Общий: - общая площадь - 160 кв.…
$45,588
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Дом в Шилале, Литва
Дом
Шилале, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Качественный и уютный дом в Шилале - для жизни без компромиссов! Дом исключительного качест…
$298,406
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Параметры недвижимости в Шилальском районе, Литва

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