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Дома в Шилальском районе, Литва

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Шилале
3
8 объектов найдено
Дом в Шилале, Литва
Дом
Шилале, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Построенный для себя, полный до мелочей - дом для тех, кто ценит качество Лакштингалис Улиц…
$349,983
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Дом в Kvedarna, Литва
Дом
Kvedarna, Литва
Площадь 418 м²
Количество этажей 2
Продается дом из 6 квартир. Дом улицы K. Jaunius, район Шилале Есть индивидуальное и многок…
$23,186
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Дом в Шилале, Литва
Дом
Шилале, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Просторный двухэтажный дом в Силале - отличное место для вашей семьи! В городе Шилале, Дьев…
$63,112
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Vingininkai, Литва
Дом
Vingininkai, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Военный дом в Вингининкае: Когда космос становится преимуществом, а не проблемой Просторный…
$103,665
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Дом в Burkenai, Литва
Дом
Burkenai, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛОКАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - HOUSEHOLD HOUSEHOLD AT THE HOUSEHOLD POINT BURKE…
$87,875
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Дом в Шилале, Литва
Дом
Шилале, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Яркий и экономичный дом продается в центре города Шилале. Дом - полностью оборудованный, одн…
$214,518
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Kvedarna, Литва
Дом
Kvedarna, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с большим участком в Дыхательном доме - отличное место для дома вашей мечты …
$48,691
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Дом в Палянтинис, Литва
Дом
Палянтинис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продажа домов с частями АПДАИЛА СИЛАЛС Р. Сав. Палентио К. Общий: - общая площадь - 160 кв.…
$45,588
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Параметры недвижимости в Шилальском районе, Литва

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