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Дома в Шилальский район, Литва

5 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Stirbiske, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Stirbiske, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€39,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Upyna, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Upyna, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
ДОМ С 52.13 ARS СЕКЦИЯ СЕМЬЯ НАХОДЯТСЯ В РАМИО И В ОТЛИЧНОМ МЕСТЕ. НЕДЕЛЯ, КЛГЕСТ К. 12 Прод…
€30,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Puslaukis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Puslaukis, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
1 ВЫСОКИЙ ДОМ С МАНСАРДОЙ В БОЮ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Кваджарна - безопасный и тихий город; - вым…
€37,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Палянтинис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Палянтинис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ С ДАЛИНОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ R. САВ., ПАЛЕНТИН К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - общая пл…
€40,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Balsiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Balsiai, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 20.71 ARS LAND SECTION VOICE K., MALE G. 2 Просторный жилой дом с фермерским…
€110,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Шилальский район, Литва

с бассейном
недорогая
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