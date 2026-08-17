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Квартиры в Шилальском районе, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шилале, Литва
Квартира 3 комнаты
Шилале, Литва
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/5
Просторная 3-комнатная квартира с залом и двумя балконами в Силале Ищете просторную, удобну…
$64,355
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Квартира 3 комнаты в Шилале, Литва
Квартира 3 комнаты
Шилале, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
3 номера квартиры в центре Силале - тихая, функциональная и со звукоизоляцией Квартира площ…
$68,161
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Шилальском районе, Литва

Недорогая
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