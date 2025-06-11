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Дома с гаражом в Шилальском сельском старостве, Литва

1 объект найдено
Дом в Vingininkai, Литва
Дом
Vingininkai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Больше, чем дом - это пространство для жизни и деятельности Всего в пятистах метрах от горо…
$131,064
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Параметры недвижимости в Шилальском сельском старостве, Литва

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