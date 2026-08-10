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Дома в Шилальском сельском старостве, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Burkenai, Литва
Дом
Burkenai, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛОКАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - HOUSEHOLD HOUSEHOLD AT THE HOUSEHOLD POINT BURKE…
$87,875
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Дом в Vingininkai, Литва
Дом
Vingininkai, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Военный дом в Вингининкае: Когда космос становится преимуществом, а не проблемой Просторный…
$103,665
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Шилальском сельском старостве, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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