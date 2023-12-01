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Дома в Шилальское сельское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Balsiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Balsiai, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 20.71 ARS LAND SECTION VOICE K., MALE G. 2 Просторный жилой дом с фермерским…
€110,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Шилальское сельское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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