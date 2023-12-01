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Жильё в Siesiku seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Sinkunai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Sinkunai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
€127,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Tulpiakiemis, Литва
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Tulpiakiemis, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается дом с участком 22,53 акра в УЧИТЬ, КАРТОН Г. -------------------------------------…
€43,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Siesiku seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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