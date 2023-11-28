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Земельные участки в Шяуляйский район, Литва

11 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Sutkunai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Sutkunai, Литва
€45,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Кайряй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Кайряй, Литва
€5,900
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Кайряй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Кайряй, Литва
€5,900
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Lieporiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Lieporiai, Литва
Идеальное место для строительства дома вашей мечты! ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ, БОЛЬ, В НЕ…
€20,800
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jakstaiciukai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jakstaiciukai, Литва
17.02 А. SKLYPAS СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYP - формы правил, ровная местность; - ДОЛГО: 60,02.…
€9,200
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jakstaiciukai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jakstaiciukai, Литва
ПРОДАЖА 11.29 А. SKLYP СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYPAS - Формы правил, ровная местность; - Кадас…
€8,500
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки в Мяшкуйчяй, Литва
Земельные участки
Мяшкуйчяй, Литва
ПОТОК 25 ARS В ВОДНОМ ВСЕ ГОРОДСКИЕ СВЯЗЬ ___________________________________________ ПРЕИМУ…
€11,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Lieporiai, Литва
Земельные участки
Lieporiai, Литва
ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ МАТЫ ДОМА 60 АРА. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ, НЕ В БЕЗУМИЕ = = = = = = = = = G Э…
€15,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Kurtuvenai, Литва
Земельные участки
Kurtuvenai, Литва
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ МАРКА 92.9 ARS МЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ COURCES ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = =…
€23,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Raizgiai, Литва
Земельные участки
Raizgiai, Литва
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ. ВЫБРАНЫ ВСЕ ДОМАШНИЕ РАЗДЕЛНЫЕ ТАМОЖЕНЫ./ МЕСТОВЫЕ СТАТИ ОБЩИЙ УЧ…
€58,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Земельные участки в Куршенай, Литва
Земельные участки
Куршенай, Литва
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИНОРЫ 3 ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЯ Ищете сюжет для дома своей мечты? Хотите тихое …
€9,900
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Realting.com
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