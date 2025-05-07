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Дома с гаражом в Шяуляйском районе, Литва

2 объекта найдено
Дом в Vijoliai, Литва
Дом
Vijoliai, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Very good price in a quiet location for sale of a residential brick house! 100% completeness…
$41,320
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Дом в Vijoliai, Литва
Дом
Vijoliai, Литва
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
For a comfortable life! A spacious city house for sale 339.80 sq.m. Fully suitable for two f…
$181,591
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Шяуляйском районе, Литва

Недорогая
Элитная
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