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Дома в Шяуляйский район, Литва

7 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Naisiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Naisiai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
❗❗❗ Жизнь в Природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ИЗ КУПЕ ❗❗❗ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Толёчяй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Толёчяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
€189,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Кайряй, Литва
Дом с Furnace heating
Кайряй, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
€53,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701 vlasta.maslinskiene@capital.lt
Дом в Rekyva, Литва
Дом
Rekyva, Литва
Площадь 23 м²
Количество этажей 1
НЕИНДИСТ РЕКЛАМЫ 23 КВ.М. ДОМ СОДО С РАЗДЕЛОМ 7,5 АРС = = = = = = = = =
€25,500
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Drasuciai, Литва
Дом с Furnace heating
Drasuciai, Литва
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
ERDVUS 252 KV.M ДВА ВЫСОКОЙ ЖИЗНИ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВОДНОМ С БОЛЬШИМ 30-МЕСТНЫМ СОДУ И СЕЛЬСКОХО…
€68,500
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Naisiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Naisiai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. В ПРАВИЛАХ, БАГДОНГИРИ Г.. - Дом одноэтажный, полностью оборудованн…
€100,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Rekyva, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Rekyva, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОДО СПАСИБО, S / B "ROUTH". Преимущества: - Регулирование…
€22,900
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Capital
Языки общения: English
+37068488446 rita.kulniene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Шяуляйский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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