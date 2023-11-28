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Квартиры в Шяуляйский район, Литва

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с парковкой, с интернетом, с Construction Brick в Micaiciai, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Micaiciai, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
€17,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Шяуляйский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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