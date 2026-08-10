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Дома в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

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4 объекта найдено
Дом в Raizgiai, Литва
Дом
Raizgiai, Литва
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
ПРОБАННЫЙ КЛАСС А + ДОМ С ТЕРАИЕЙ И КОМПЛЕКЦИЕЙ АППЕАЛОВ, БАЙЛДАИС И СТРУКЦИЯ ТЕХНИКУСОВ - П…
$396,747
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Дом в Dainos, Литва
Дом
Dainos, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
КАЧЕСТВЕННЫЙ ВРЕМЯ 1 КАПИТАЛЬНЫЙ КЛАСС А + + НАМАС С КОМПЛЕКЦИЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕРАСА И АУДИБЛ…
$405,033
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Дом в Vijoliai, Литва
Дом
Vijoliai, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Лебай Гера ценит дом, в котором находится резиденция! 100% конец! Сделай 8.49 Смех! --------…
$46,372
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Vijoliai, Литва
Дом
Vijoliai, Литва
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
ВОПРОСНО ОБЩЕСТВЕННЫЙ В ПРОСТРАНЕ Семья для двух семей! = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$190,328
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Параметры недвижимости в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

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