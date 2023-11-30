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Дома в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Толёчяй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Толёчяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
€189,000
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Capital
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Дом в Rekyva, Литва
Дом
Rekyva, Литва
Площадь 23 м²
Количество этажей 1
НЕИНДИСТ РЕКЛАМЫ 23 КВ.М. ДОМ СОДО С РАЗДЕЛОМ 7,5 АРС = = = = = = = = =
€25,500
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Rekyva, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Rekyva, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОДО СПАСИБО, S / B "ROUTH". Преимущества: - Регулирование…
€22,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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